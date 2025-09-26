ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಹನಗೊಂಡ ದೇಹಗಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಮೇಲೆ 94 ಅಂಕಿ! ಈ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kasi Cremation facts : ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕಾಶಿಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Sep 26, 2025
Kasi temple facts : ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ, ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಹನಗೊಂಡ ದೇಹಗಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮದ ಮೇಲೆ 94 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್: ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ವಾರಣಾಸಿಯ (ಕಾಶಿ) ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಾಟ್ ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಎಂದೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ 4 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಈ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಕಾಂಡಂ ನಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಕುಂಡ ಎಂಬ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದನು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಇಲ್ಲಿ, ದಹನಕಾರನು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನಿಂದ 94 ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಇದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:800 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ.!

94 ವಿಮೋಚನಾ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿಯ ಪಂಡಿತರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 94 ಗುಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆರು ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 94 ಗುಣಗಳನ್ನು ಶವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಹನವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

