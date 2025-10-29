English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಘೋರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದೇಕೆ? ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ, ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ.. ಶವ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಶಿವಾರಾಧನೆ!

Aghori Baba Rituals : ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ಸಂಗಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಸಹ ಕುಂಭಮೇಳದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:50 PM IST
  • ಅಘೋರಿಗಳು ಯಾರು?
  • ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅಘೋರ್
  • ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದೇಕೆ?

Aghori Baba Rituals : ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನ ಸಂಗಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಸಹ ಕುಂಭಮೇಳದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಅಘೋರಿಗಳು ಯಾರು?

ಮೊದಲಿಗೆ ಅಘೋರಿ ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅಘೋರಿ ಎಂಬ ಪದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅಘೋರ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ನಿರ್ಭೀತನಾದವನು. ಅಘೋರಿಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಲಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾದ ಕಾಳಿಯ ಆರಾಧಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದ ತುಂಬಾ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ತಲೆಬುರುಡೆ ಸಹ ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರಿಗಳು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳವು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಘೋರಿ ಪಂಥವು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಕಿನಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಘೋರಿಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಘೋರಿ ಬಾಬಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಘೋರಿ ಸಾಧುಗಳು ಶಿವನೇ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರಿಗಳನ್ನು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಭಯವನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿತೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಂದರೆ ಅವರು ಶವದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಮೂಲಕ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅವನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಘೋರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.  

ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಘೋರಿಗಳ ಜೀವನ  

ಅಘೋರಿಗಳ ಜೀವನ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಿಡಿ ಎಂಬುದು ಅಘೋರಿಗಳ ಜೀವನದ ಮಂತ್ರ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 

