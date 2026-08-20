/ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ರಾಖಿಗೆ 3 ಗಂಟು ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಗಂಟಿನ ಹಿಂದಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ!

Raksha Bandhan 2026: ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇದು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಖಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟುಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿ ಗಂಟಿಗೂ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿದೆ? ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ರಾಖಿಯ ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ರಾಖಿಯ ದಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಟಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗಂಟುಗಳನ್ನ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಖಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ರಾಖಿಯ ಗಂಟುಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಗಂಟು: ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ
ರಾಖಿಯ ಮೊದಲ ಗಂಟನ್ನ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು, ತುಂಟಾಟಗಳು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅಗತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುವ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಗಂಟು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸದಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಗಂಟು: ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಎರಡನೇ ಗಂಟನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಆತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಗಂಟು ಇಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಗಂಟು: ನಂಬಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
ಮೂರನೇ ಗಂಟನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಖಿಯನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆತ ತನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಹೋದರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಗಂಟು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಖಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಂಟು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಆಚರಣೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ರಾಖಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು?
ರಾಖಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣವು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2026ರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಯಾವಾಗ?
2026ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ತಿಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿಖರ ಸಮಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಸಮಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರದೇಶಾನುಸಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧವೇ ದೊಡ್ಡದು
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಖಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಂತೋಷ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಂಬಿಕೆ-ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಂತಹ ಶುಭ ಆಶಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ರಾಖಿಯ ಗಂಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ನೀಡದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಖಿ ದಾರವು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಣ್ಣ ದಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ರಾಖಿಯ ಮೂರು ಗಂಟುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)