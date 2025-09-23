ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ

Puja spiritual facts : ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ಮನೆಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ದೇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಈ ಶಬ್ದವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹಗಳ ಶಬ್ದವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಇದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)