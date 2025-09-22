English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Navaratri: ಇಂದಿನಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:02 PM IST
  • ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ಬಳೆ, ಮೂಗುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ?
  • ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು

Navaratri 2025: ಇಂದಿನಿಂದ(ಸೆ.22) ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ಬಳೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

* ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ:  
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಣೆಗೆ ಇಡುವ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮವು ಮಹಿಳೆಯ ಮುತ್ತೈದೆತನದ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

* ಬಳೆ: 
ಹೆಣ್ಣು ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಸಿದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

* ಹೂವು: 
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ.  

* ಸೀರೆ: 
ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉಡುಗೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಸಿದರೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ (ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು) ಧರಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಉಡುವ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳಂತೆ. 

* ಮೂಗುತಿ 
ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪವಾದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

* ಮಾಂಗಲ್ಯ: 
ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ.  ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು/ಹೆಂಗಸರು ಸದಾ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ, ಹೂವು, ಮೂಗುತಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ(ಮದುವೆಯಾದವರು), ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಅಪಾರ ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NavaratriGoddess Lakshmi BlessingLakshmi Blessing TipsTraditionDurga Mate Blessings

