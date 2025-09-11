English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸೋದ್ಯಾಕೆ..? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ..!

tradition in Hindu rituals: ಹೊಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 12:08 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸೋದ್ಯಾಕೆ..? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ..!

Vastu dosha removal rituals: ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಅದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ—ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು? ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳೆನಾದರೂ ಇದೆಯಾ..? ನೋಡೋಣ.

ಹಾಲಿನ ಪವಿತ್ರತೆ 
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು “ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆರಂಭ ಹಾಲಿನಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿದರೆ, ಅದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಶುಭಾಶಯದ ಸಂಕೇತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರವಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೆ: ಆರೋಗ್ಯ-ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ...

ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಹೊರಗೆ ಹರಿದಂತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳ ಭಯ ಸಹಜ. ಹಾಲು ಕುದಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಬಿಳಿ ಉಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಂಪರೆಯ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pitra Dosh: ಪಿತೃ ದೋಷ ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರಣ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಚಂದ್ರನ ಸಂಕೇತ. ಚಂದ್ರನು ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಪ್ರತೀಕ. ಬೆಂಕಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಕೇತ. ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ–ಮಂಗಳರ ಸಂಯೋಜನೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ
ಮನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಗೋಡೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಮೂಹವಲ್ಲ. ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಕನಸುಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಆಲಯ. ಹಾಲು ಕುದಿಸುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ.
 

