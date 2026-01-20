English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು.. ಕೌಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತು ನೋಡುವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:12 PM IST
  • ಎಲ್ಲರೂ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ
  • ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಅಂದಾಜು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬೈಯ್ಯುವುದು ಉಂಟು. ಎಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರು ಮತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು?. ಇದಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?.

ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು, ಜೋತಿಷ್ಯದಂತೆ ಹೋದರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ರೊಟ್ಟಿ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರಾದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನ ಅಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.    

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೋಬ್ಬರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

