ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು.. ಕೌಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಅಂದಾಜು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬೈಯ್ಯುವುದು ಉಂಟು. ಎಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರು ಮತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು?. ಇದಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?.
ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು, ಜೋತಿಷ್ಯದಂತೆ ಹೋದರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೊಟ್ಟಿ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರಾದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನ ಅಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಗರ್ಕರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ!?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೋಬ್ಬರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯ..ಜಯ RCB ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ!