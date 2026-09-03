/ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ...!

ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನವಾಯಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ 8 ನೇ ಅವತಾರ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜನಿಸಿದನು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಆಚರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಕಿಯ 8ನೇ ಮಗುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಧೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದ ಕಂಸನ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ವಸುದೇವನನ್ನು ಮಥುರೆಯ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಕಿ ಪುತ್ರನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತಿದ್ದ ಕಂಸ ದೇವಕಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ 8ನೇ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪ್ರತೀತಿ.
ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರಕಾಲ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯ ಶುಭ ಸಮಯ:
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.25ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.13ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. (ಇದು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.)
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕತ್ತಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವನ್ನ ʻನಿಶಿತಕಾಲʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕತ್ತಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ನಂಬಿದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆಯ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಚದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ವಿಷೇಷವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ಭೋಗ(ಪ್ರಸಾದ)ವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಹಿ ಹಂಡಿ:
ಕೆಲವೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ದಹಿ ಹಂಡಿ (ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ) ಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಹಿ ಹಂಡಿ ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ದಹಿ ಹಂಡಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತು ದಹಿ ಹಂಡಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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