  • ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ... ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ...

ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಾಗ ದಿಕ್ಕುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರಲು ಸಹ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು? ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 8, 2026, 03:48 PM IST
  • ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ನಿಜರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಶುಭ
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿದರೆ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ

Vastu Tips for Wealth: ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ದಿಕ್ಕು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗೆ 6 ದಿಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ.

* ಮೊದಲು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಗುಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
* ಇದರ ನಂತರ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯದಿಂದ ಕಸವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
* ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.

ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ಕಸವನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ: ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸುವುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮನೆ ಗುಡಿಸಬೇಡಿ: ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿದರೆ ಬಡತನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೊರಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು..

ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಕಾಲಿಡಬೇಡಿ: ಪೊರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. 
ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ: ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇಡಿ: ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಬೇಕು.
ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಗಳು: ಅರ್ಧ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಸವೆದ ಹಳೆಯ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

