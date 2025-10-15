English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:33 PM IST
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ...

Birth Month: ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ... ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

ಮೇ ತಿಂಗಳು: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರು ಅವರ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ, ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯಲು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Lakshmi Kataksha: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ!

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

