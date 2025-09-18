ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನದಂದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ.. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನೂ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ!

Astro Tips : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಿವಾಹಿತರು ಮಂಗಳವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ
ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಗೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಾರ
ಗುರುವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹರಡಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಮವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವೂ ತಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಯಾವ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು:
ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಶುಕ್ರವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
( ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
