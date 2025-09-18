English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನದಂದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ.. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನೂ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ!

Astro Tips : ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 18, 2025, 04:10 PM IST
  • ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಈ ದಿನಗಳಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು

ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನದಂದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಶುಭ.. ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನೂ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ!

Astro Tips : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ

ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಿವಾಹಿತರು ಮಂಗಳವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಶನಿವಾರ

ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಗೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Baba Vanga Prediction 2025: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..!

ಗುರುವಾರ

ಗುರುವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹರಡಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಮವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವೂ ತಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.  

ಯಾವ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು: 

ಮಹಿಳೆಯರು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಶುಕ್ರವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ  ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.  ಶುಕ್ರವಾರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 

( ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು : ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಸಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

