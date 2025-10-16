English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ..!

ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ..!

ಈ ದಿನ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಶುಭತ್ವ, ಸಂತೋಷದ ಧಾರೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 16, 2025, 09:16 AM IST
  • ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿನಿಂದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಿ
  • ವಿಷ್ಣು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.
  • ಕುಶ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕುಳಿತು ವಿಷ್ಣು ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ..!

ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರವು ಗುರು (ಬೃಹಸ್ಪತಿ) ಗ್ರಹದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭತ್ವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ದಿನದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಗ್ರಹದಾಷಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ವಿಧಿವತ್ ಪೂಜಿಸಿ. ಕಾಲಂಬ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರಿಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷ್ಣು ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ: ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ

ಈ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ಪೂಜಾ ಕೋಠಡಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಥೆ ಓದಿ, ಕುಶ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಷ್ಣು ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಳದಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ದಾನ: ಗುರು ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರಿಶಿನ (ಹಳದಿ) ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪಠಣದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೇಸರಿ ಪೂಜೆ: ಗ್ರಹಬಲ ಸುಧಾರಣೆ

ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಗ್ರಹಗಳ ಬಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾಲು-ಕೇಸರಿಯ ಖೀರ್ ಅನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ದಾನ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾನ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ, ಅವರ ಪಾದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರವನ್ನು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author
