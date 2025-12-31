ಮನೆಗೆ, ಮನಸಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವ ಗಿಡ.. ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಲ!

ಭಾರತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಮರಗಳಿಗೂ ದೈವತ್ವ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೆ ಏನೋ ಈಗಲೂ ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರ-ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತುಳಸಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೇ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮನಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಹಾನ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಡುವಾಗ ವಾಸ್ತು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆಗಿಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರಗಳ ದಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಡಲೇಬಾರದು
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ತಡೆಯಬಾರದು
ತುಳಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನೆಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಿ
