English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮನೆಗೆ, ಮನಸಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವ ಗಿಡ.. ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಲ!

ಮನೆಗೆ, ಮನಸಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವ ಗಿಡ.. ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಲ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಬ್‌  ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:28 PM IST
  • ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
  • ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ
  • ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ

Trending Photos

My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
camera icon5
My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆಬೇಡ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
best options for investing in gold and silver
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆಬೇಡ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ..! ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
Tata Nano 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ..! ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ?
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
camera icon9
Suraj Singh
Suraj Singh : ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾ ಸೂರಜ್‌..! ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
ಮನೆಗೆ, ಮನಸಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವ ಗಿಡ.. ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಲ!

ಭಾರತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಮರಗಳಿಗೂ ದೈವತ್ವ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೆ ಏನೋ ಈಗಲೂ ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರ-ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಳಸಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೇ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮನಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. 

ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಹಾನ್‌ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಡುವಾಗ ವಾಸ್ತು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿನ ನಿತ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಾಶ.. ಹೃದಯವಂತೂ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌

ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆಗಿಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರಗಳ ದಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಡಲೇಬಾರದು 
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ತಡೆಯಬಾರದು 
ತುಳಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನೆಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಪೋಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Worshippingbanana plantwealthHouseplant brings wealth

Trending News