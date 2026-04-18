Chanakya Niti: ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬಡವರಾಗ್ತೀರಿ ಎಚ್ಚರ..!

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ದಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ದಾನಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:14 PM IST
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ
  • ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ

Chanakya Niti: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ದಾನವನ್ನ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ದಾನದ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

ದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಾನವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ!

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು!

ನಿಮ್ಮ ದಯಾಗುಣವನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಇಂತಹ ಜನರು ದಾನ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಆಗಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನೀವೇ ಹಾನಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೇಣಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ದಾನವು ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ತರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ   

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀಡುವ ದಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಯಾವ ದಾನವು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ?

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

