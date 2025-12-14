English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ರತ್ನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 11:35 PM IST
  • ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರತ್ನವಾಗಿದೆ
  • ಈ ರತ್ನ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಣದ ಸರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ
  • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

ಈ ರತ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 30 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

Gemology: ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ರತ್ನಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ವೈಫಲ್ಯ, ರೋಗಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರತ್ನದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ರತ್ನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ರತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಕರ

 ಈ ರತ್ನವು ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರತ್ನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರತ್ನವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ರತ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಯಾವಾಗ ಧರಿಸಬೇಕು?

ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಲು ಗುರುವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಗದಿತ ತೂಕದ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಿಂದ 7 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲಮಣಿ, ವಜ್ರ, ಗೋಮೇಧಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇದನ್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

GemologyYellow SapphireGemstonePukhraj RatnaGemstone effects

