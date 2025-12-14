ಈ ರತ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 30 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

Gemology: ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ರತ್ನಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ವೈಫಲ್ಯ, ರೋಗಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರತ್ನದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ರತ್ನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ರತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಕರ
ಈ ರತ್ನವು ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರತ್ನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರತ್ನವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ರತ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವಾಗ ಧರಿಸಬೇಕು?
ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಲು ಗುರುವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಗದಿತ ತೂಕದ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ 7 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲಮಣಿ, ವಜ್ರ, ಗೋಮೇಧಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇದನ್ನ ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರು!!
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)