/ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಚಿತ!

ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉಪವಾಸ, ಪೂಜೆ, ಜಪ ಮತ್ತು ದಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪವಾಸದ ಫಲವು ಸಾವಿರಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು "ಹರಿಪ್ರಿಯಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
*ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
*ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
*ಈ ದಿನ ತಾಯಿ ತುಳಸಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
*ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಕಸ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತುಳಸಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತುಳಸಿ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತುಳಸಿಯ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
*“ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಬೇಕು.
*ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತುಳಸಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚುನ್ನಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
*ತುಳಸಿಯನ್ನು 11, 21 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ತುಳಸಿಯ ಮುಂದೆ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, *ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಕೇವಲ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಕಾದಶಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವುದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
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