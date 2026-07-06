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ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಚಿತ!

ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ:  ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಕೇ? ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣು-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 06, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:32 PM IST
ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಚಿತ!
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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