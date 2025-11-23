English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು... ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ?

2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು... ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ?

Lucky zodiac sign for 2026: 2026 ರ ವರ್ಷವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:05 AM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2026 ವರ್ಷವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ
    • ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ

Trending Photos

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
camera icon7
Mercury Venus Conjunction
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
camera icon7
Kannada news
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: 4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು!
2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು... ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ?

Lucky zodiac sign for 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2026 ವರ್ಷವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ರ ವರ್ಷವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಏಕೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಯಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Lucky zodiac sign for 20262026 lucky zodiac sign

Trending News