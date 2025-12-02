English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದು ಭಾರಿ ಬೇಗ! ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇದು

zodiac sign attract ghost: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಕರ್ಕ, ಮೀನ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ. ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:37 PM IST
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ
    • ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
    • ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ

ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದು ಭಾರಿ ಬೇಗ! ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇದು

zodiac sign attract ghost: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಕರ್ಕ, ಮೀನ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ. ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತರು. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ನಿಖರವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು

ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ: ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

