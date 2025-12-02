ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದು ಭಾರಿ ಬೇಗ! ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇದು

zodiac sign attract ghost: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಕರ್ಕ, ಮೀನ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ. ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತರು. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ನಿಖರವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ: ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.