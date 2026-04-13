ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಣ: ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ಭಂಡಾರಿ

Zombie Drugs rumors: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ “ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್” ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಯುವಕನನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಡ್ರಗ್ (ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್) ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು, ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ತನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಡ್ರ*ಗ್ಸ್ ದಂಧೆ: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್...
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಾ. ಭಂಡಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಝಾಂಬಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಹರಡಿಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ, ಎಂಡಿಎಂಎಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಇವು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾ*ದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರು.