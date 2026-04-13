English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಣ: ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ಭಂಡಾರಿ

Zombie Drugs rumors: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ʼಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ʼ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಚಂಡಿಗಢದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಯಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಮನೋವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 13, 2026, 11:43 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಮಾನವ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪಿವಿ ಭಂಡಾರಿ
  • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ವೆಟರ್ನರಿ ಡ್ರಗ್

Trending Photos

Zombie Drugs rumors: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ “ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್” ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಯುವಕನನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಡ್ರಗ್ (ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್)‌ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು, ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ತನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಾ. ಭಂಡಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಝಾಂಬಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಹರಡಿಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ, ಎಂಡಿಎಂಎಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಇವು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಝಾಂಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌, ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರು. 
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Zombie Drugs rumorsZombie DrugsPsychiatrist Dr PV BhandariZombie Drugs In BangaloreBangalore News

Trending News