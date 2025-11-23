ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ODI ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ KL ರಾಹುಲ್?‌

ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೂ ಹಿಂದಿರುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇದೇ 30 ರಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ನಡುವೆ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕರಿಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಗೈರಾಗುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೇ ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; 12 ಬೌಂಡರಿ, ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು?
ಸದ್ಯ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಂತೆ ಒಡಿಐ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಂತ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಯಾವಾಗ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!