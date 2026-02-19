English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 WC; ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಯಾರು ಮಾಡದ ಮಹತ್ವದ 2 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸೋ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:27 PM IST
T20 WC; ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಯಾರು ಮಾಡದ ಮಹತ್ವದ 2 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!

Hardik Pandya scripted history: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ICC T20 Rankings ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 282 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರಿಸ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಮೂರು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೌಳಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪಾಂಡ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 323 T20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 6008 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 29.89 ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 144.04 ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌!‌

2013ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ಪರ T20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಲಕ್‌ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್.. Super 8 ಭಾರತದ ಜತೆ ಆಡುತ್ತಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
 

