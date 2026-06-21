100 goals in just 33 matches at FIFA: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 68 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಗೋಲುಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 100 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ವಿನೋನ್ಸ್ (Mexico Julian Quinones) ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾಕ್ಪೊ (Cody Gakpo) ಅದ್ಭುತವಾದ 100ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಈ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ 100ನೇ ಗೋಲು ಆಗಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 100 ಗೋಲುಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ 8ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಟ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಬ್ರೋಬ್ಬಿ (Brobbey) ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಗ್ಯಾಕ್ಪೋ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ 17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಬ್ಬಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ 100ನೇ ಗೋಲು ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ ಪಂದ್ಯವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1,000ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದವು. ಪಂದ್ಯ 1,000ನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು FIFA ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು 48 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಈ ಸಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದ 48 ದೇಶಗಳನ್ನು 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಟೀಮ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೋತಂತಹ ತಂಡಗಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೈಂಟೀನಾದ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜೈಂಟೀನಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.