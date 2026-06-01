Vaibhav Sooryavanshi Records: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಾಪ್, ಸರಣಿಶೇಷ್ಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕತ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 776 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅವರು 49.50ರ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 237ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೋಕವನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ (MVP), ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ (Emerging Player), ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ವೈಭವ್ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಾಯಿತು.
Swept the field with his skills. Swept the season with awards 🏆
1️⃣5️⃣ years old and already needing a bigger trophy cabinet 👏#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/bIYKIHfgRD
— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮುರಿದರು. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 1,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ (63)ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ (16 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್)ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.