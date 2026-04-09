ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ? ಈ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು..!

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ, ದೈತ್ಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನ ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೋಚ್ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೀಷ್ ಓಜಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼಈಗ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಭವ್ ಖಂಡಿತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ? 200 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರಾ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಯಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೈಭವ್?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ಯಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಯಾರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೀಷ್ ಓಜಾ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರ ಹೆಸರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೇಲ್-ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್!
ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಗಳೇ ಗುರಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವಂತೆ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವೈಭವ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಬೇಗ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಹ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.