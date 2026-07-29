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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ICC T20 Rankings ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌!

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:44 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ICC T20 Rankings ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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