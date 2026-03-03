English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ..

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ..

ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು, 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 3, 2026, 12:14 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್ 03 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕರಾಳ ದಿನ.
  • ಲಾಹೋರ್‌ ಟೆರರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ 17 ವರ್ಷ.
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ.

Trending Photos

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
camera icon6
PF Interest Rate
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
camera icon6
Toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!
camera icon6
EPFO
EPFO ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಧಮಾಕ!
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon9
MERCURY RETROGRADE
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ..

ಮಾರ್ಚ್ 3, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕರಾಳ ದಿನ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ 17 ವರ್ಷ. 2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026) ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಕುಂಟಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದು 2009, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಲಾಹೋರ್‌ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು, 12 ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಕೆ -47 ರೈಫಲ್‌ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳಿದ್ದವು. ಬಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..

ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಟೈರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ, ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ, ತಿಲನ್ ಸಮರವೀರ, ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಲಕ್ಮಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸಮರವೀರ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದವು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು.2008 ರಿಂದ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ Semi Finals ಆಡಿದೆ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Lahore Terror Attack 2009Sri Lanka Cricket Team Terror AttackPakistan Cricket Black DayKumar SangakkaraMahela Jayawardene

Trending News