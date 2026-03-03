ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ! ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ..

ಮಾರ್ಚ್ 3, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕರಾಳ ದಿನ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ 17 ವರ್ಷ. 2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026) ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಕುಂಟಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅದು 2009, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು, 12 ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಕೆ -47 ರೈಫಲ್ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳಿದ್ದವು. ಬಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೂ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ, ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ, ತಿಲನ್ ಸಮರವೀರ, ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಲಕ್ಮಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಸಮರವೀರ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದವು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು.2008 ರಿಂದ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
