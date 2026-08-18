/ಚೀಕು ನಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರೆಗೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ 18 ವಿರಾಟ್ ಸಾಧನೆಗಳು!

ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2008 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 'ಚೀಕು' ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ 'ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಹಾಗೂ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ 18 'ವಿರಾಟ್' ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
1. 54 ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ (ಪ್ರಸ್ತುತ 54 ಶತಕ).
2. ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್: ಏಕದಿನ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 29 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಶತಕಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
3. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ: ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ.
4. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಶತಕ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 11 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ (2017 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ).
5. 71 ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 71 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ (ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್) ಗೌರವ.
6. ವೇಗದ 7,000 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್: ಕೇವಲ 81 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ.
7. ನಾಯಕನಾಗಿ 7 ದ್ವಿಶತಕ: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 7 ದ್ವಿಶತಕಗಳ ಸಾಧನೆ.
8. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಶತಕಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ.
9. ನಾಯಕನಾಗಿ ವೇಗದ ಶತಕ: 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ.
10. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್: 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 765 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.
11. ವೇಗದ ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು: ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 8,000 ದಿಂದ 14,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಖಲೆ.
12. 900+ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ.
13. 22 ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 22 ಬಾರಿ 'ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ.
14. ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 10 ಏಕದಿನ ಶತಕ: ಒಂದೇ ತಂಡದ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 10 ಶತಕ.
15. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 15 ಶತಕಗಳು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 15 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ.
16. ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ಶತಕಗಳು: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.
17. ದಶಕದಲ್ಲಿ 20,000 ರನ್: ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ (2011-2020) 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.
18. ಟಿ20I ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ: ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 7 ಬಾರಿ 'ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ' ಗೌರವ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ.
ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.