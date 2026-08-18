/ಚೀಕು ನಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರೆಗೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ 18 ವಿರಾಟ್ ಸಾಧನೆಗಳು!

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ಚೀಕು' ನಿಂದ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'ಯವರೆಗೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ 18 'ವಿರಾಟ್' ಸಾಧನೆಗಳು!

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ 18 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 'ವಿರಾಟ್' ಆಗಿ ಮಾಡಿದ 18 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
 

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 18, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:48 AM IST
ಚೀಕು' ನಿಂದ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'ಯವರೆಗೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ 18 'ವಿರಾಟ್' ಸಾಧನೆಗಳು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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