  • ವಿಶ್ವಕಪ್​​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು..! ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಡಲಿರುವ 19 ತಂಡಗಳು ಇವೇ

T20 World Cup 2026 Teams List: ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, 19 ತಂಡಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಂಡ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ 19 ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:02 PM IST
T20 World Cup 2026 Teams List: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 20 ದೇಶಗಳು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 19 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ?

ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, 19 ತಂಡಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಂಡ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ 19 ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಆತಿಥೇಯರಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾದಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾದ ICC ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಲಂಕೃತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಸಹ 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳು 2026 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಓಮನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಏಷ್ಯಾದ ಏಳು ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಆಡಲಿವೆ. 19 ನೇ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

