  • 5 IPL ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 2 ಹೊಸ ಪಾಕ್ ನ PSL ತಂಡಗಳು ಮಾರಾಟ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 8, 2026, 11:51 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ತಂಡಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ
  • ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು, FKS ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು OZ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆದ್ದವು
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಂಡಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಐದು IPL ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ.ಲೀಗ್ ಈಗ ಆರರಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.ಜನವರಿ 8, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಸಿಗೊಳಿಸಿವೆ.ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು FKS ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ 1.75 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್ ತಂಡವನ್ನು OZ ಗ್ರೂಪ್ 1.85 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು ಈ ಎರಡು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡಗಳು ₹115 ಕೋಟಿಗೆ (1.15 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 10 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್..!

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ಗೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ 26.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಕೆಆರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು 25.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ಗೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ 16.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟು ವೇತನ 116 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಹೊಸ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ತಂಡಗಳೆರಡೂ ಸಮನಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲೀಗ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಲೀಗ್‌ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲೀಗ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

About the Author
