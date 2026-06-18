2027 IPL 20th season: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರ IPL 20ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಬೇಸರಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ 20ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೂ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. RCB ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದ ಮೇ 15 ರ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಲಾನ್ನಂತೆ ನಡೆದರೆ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮೇ 15ರ ನಂತರ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೀವ್ರತರವಾದ ಶಾಖವು ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಂಡಳಿಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು 2 ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 74 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 74 ರಿಂದ 94ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.