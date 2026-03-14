2027 World Cup will be the real test for Team India: ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಕೋಚ್ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 2025ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ 2026 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೋಚ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್, ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳದಂತೆ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತವರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ 11 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಭೇಟಿ, ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಗಂಗೂಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಭಾರತವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2024-25ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನ್.. ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್?