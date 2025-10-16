20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯದ ಗರಿಮೆ..! ಶತಮಾನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌

2030 commonwealth games host: 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಬುಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಗರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಿಡ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಇದು 2010ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಂತರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತವು ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲಿದೆ.