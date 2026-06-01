2,318 fours, 1420 sixes hit in IPL 2026 season: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಈ ಸೀಸನ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 10 ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2,318 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1420 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಸಿಕ್ಸ್, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ ಬಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 63 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 72 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 42 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರು ಈ ಸಲ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಈ ಮೂವರು ತಲಾ 73 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 63 ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ 60 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 56 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.