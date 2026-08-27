/250 ಓವರ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ ಗೆಲುವು: ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Shubman Gill on India vs Sri Lanka Test: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಸುಮಾರು 250 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-0 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ, ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನ ಭಾರತ 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
250 ಓವರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 250 ಓವರ್ಗಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಿಲ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ. ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ದೃಢ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಗಿಲ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Sri Lanka’s resilience with the bat ensures that only three wickets fall on the final day. The two teams shake hands after a hard-fought Test, which ends in a draw.#TeamIndia win the series 1-0.
Details - https://t.co/Uh4Xgn8rB5 pic.twitter.com/spxoqmBzct
— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ 2-0 ಕ್ಲೀನ್ಸ್ವೀಪ್
2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 503/9ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ 290 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋಆನ್ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಅಜೇಯ 133 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿಯನ್ನ 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿತು. ಆದರೂ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1-0 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಫಾಲೋಆನ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ ಸಮರ್ಥನೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಫಾಲೋಆನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಗಿಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A victory in the first Test at Galle and a closely contested second Test ending in a draw at Colombo.
India win the Series 1–0. #SLvIND pic.twitter.com/SjCwxmZtIS
— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
WTC ಫೈನಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣು
ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾದಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಹಾದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ WTC ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಭಾರತದ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಸ್ಟ್ ಸವಾಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ. ಈ ಸರಣಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಂಡ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಸಿರಾಜ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿರಾಜ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಿಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳು
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆದರೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಬಹುದು. ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಸೋಲಿನಂತೆ ಡ್ರಾವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-0 ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ವೀಪ್ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ, 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ತಂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಗಮನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ WTC ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.