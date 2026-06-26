ಮುಂಬೈ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವಾದ 'ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026' ಇದೀಗ ರೋಚಕ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32' ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ('ಝೀ') ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾಹೀರಾತು ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೆನೊವೊ, ಸಿಯೆಟ್ , ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್, ಅಡಿಡಾಸ್, ಝೈಡಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಬಿಎಲ್ ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 'ಝೀ' ಜೊತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ (ಕೋ-ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್), ಡಿಯಾಜಿಯೊ (ಕೋ-ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್), ಆಪಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆರ್ನಾಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಹಾಸಮರದ ಪ್ರಸಾರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ 'ಝೀ'ನ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದೆ.
30 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಕರು:
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 'ಝೀ' ಒಟ್ಟು 30 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' (Unite8 Sports) ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ಝೀ5' (Zee5) ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ 'ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2' ಭಾರತದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಜುಲೈ 3 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32' ಹಾಗೂ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16' ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಝೀ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ (ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ), ಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.