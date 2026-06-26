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30 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್.! ZEE ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಅಡಿಡಾಸ್, ಲೆನೊವೊ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈತ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು!

FIFA World Cup 2026: ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೆನೊವೊ, ಸಿಯೆಟ್ , ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್, ಅಡಿಡಾಸ್, ಝೈಡಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಬಿಎಲ್ ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು 'ಝೀ' ಜೊತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 26, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:03 PM IST
30 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್.! ZEE ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಅಡಿಡಾಸ್, ಲೆನೊವೊ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈತ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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