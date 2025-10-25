English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನೇ ODI : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನೇ ODI : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

3rd ODI, India Win the match : ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನೇ ODIಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿತು. SCGಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:57 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
  • ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್‌ಶಾ 56 ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನೇ ODI : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೆಂಚುರಿ, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

3rd ODI, India Win the match : SCGಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ODIಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕದಿಂದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜರು 100 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ 33ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಖಚಿತವಾಯಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 326 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್‌ಶಾ 56 ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದರು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು.

SCG ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಮೊದಲ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಿದೆ, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 270–280 ರನ್ ಗುರಿಯ ಅಂದಾಜು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಾಧನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆವೇಗ ನೀಡಿದರು. ಈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಯಿತು.

