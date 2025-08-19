English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತ್ಯವಾಯ್ತು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕರಿಯರ್! ಮುಂದುವರೆಯದೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು 4 ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ..

4 players got lowest opportunity: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಮುಖ್ಯ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 19, 2025, 12:14 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ
  • ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತ್ಯವಾಯ್ತು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕರಿಯರ್! ಮುಂದುವರೆಯದೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು 4 ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ..

international cricket: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅಂತಹ 4 ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 4 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು.  

ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪಂಕಜ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಪಂಕಜ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ 3 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಪಂಕಜ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ಪರ್ವೇಜ್ ರಸೂಲ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರಿಗೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ T20I ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಈ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

ಪವನ್ ನೇಗಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರ.. ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೇ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಪವನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಪವನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪವನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.  

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೀಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೀಟರ್ 15 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಪೀಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

