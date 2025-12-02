English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ಆಟಗಾರರ ಬೆಲೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ..?

2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Dec 2, 2025, 01:19 PM IST
  • ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು
  • 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ.?
  • ಈ ಸಲ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 31 ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರೆ

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5ರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 45 ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 77 ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶದ 45 ಆಟಗಾರರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌, ಲೈಮ್‌ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಮಥೀಶಾ ಪಥಿರಾನ್‌ ಮತ್ತು ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. 

ನವೆಂಬರ್‌ 30ರ ಒಳಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 1,355 ಆಟಗಾರರು ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 31 ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ 77 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 1,355 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. 

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಡಿ.16 ರಂದು ಆಕ್ಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಾಬಹುದಾಗಿದೆ.    

2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ ಆಟಗಾರರು 

ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನವೀನ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಆನ್ರಿಚ್ ಟಬ್ರಾ ವಿಸ್ಸಿ, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಆಷ್ಟನ್ ಅಗರ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್‌ಗುರ್ಕ್, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ, ವಿಲ್ ರೂರ್ಕ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ರಿಲೆ, ಡೇವಿಡ್‌ಸೌ, ರಿಲೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮತೀಶ ಪತಿರಣ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಶಾಯ್ ಹೋಪ್, ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಟಾಮ್ ಕರನ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಡಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, 
 

