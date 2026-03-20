5 teams missing from IPL: 2007 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಆಡಿವೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಆಡಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಟೀಮ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅದೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಐದು ತಂಡಗಳು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Deccan Chargers: ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಗ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 2012 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂಡ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
Kochi Tuskers Kerala: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೇರಳ (KTK). 2011ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾಡಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
Pune Warriors India: ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐನೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾದವು.
Gujarat Lions: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ವಾಪಸ್ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು.
Rising Pune Supergiant: 2016ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ (RPS) ತಂಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ಈ ತಂಡವು CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಿ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಈ ತಂಡವು ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು.
