ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..

ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 'ಮಿಸ್ಟರ್ 360' ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರು.. ಸೂರ್ಯಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 35 ವರ್ಷ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ 2028 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ನಾಯಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಸೂರ್ಯ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.. 136.72 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 242 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸರಾಸರಿ 30.25 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಕಹಿ ಅನುಭವ: 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಬಾಬರ್ ಅವರ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಕೇವಲ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಬಾಬರ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಆಸೀಸ್ 'ಬಿಗ್ ಶೋ' ವಿಫಲ..: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 'ಬಿಗ್ ಶೋ' ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 37 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಟಿ 20 ನಂತಹ ವೇಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 62 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಈಗ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಸ್ಪಿನ್ ವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ..: 2019 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಈಗ 38 ವರ್ಷ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಶೀದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ರಶೀದ್ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ರಂತಹ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಶೀದ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಬಿ..: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿಗೆ ಈಗ 41 ವರ್ಷ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಬಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಈಗ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಬಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳು.