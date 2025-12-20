ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರೋ 5 ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ..

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಸಲ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಆಡ್ತಿರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ರಿಂಕುಗೆ ಖುಷಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಣಾ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
