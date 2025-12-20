English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರೋ 5 ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ..

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರೋ 5 ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Dec 20, 2025, 11:22 PM IST
  • 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಬಂದಿತ್ತು
  • ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಮೊದಲ ಸಲ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಆಡ್ತಿರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್‌ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. 

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ರಿಂಕುಗೆ ಖುಷಿ ಡಬಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ?

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಣಾ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!
 

