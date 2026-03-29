5 reasons for Sunrisers Hyderabad defeat: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ತನ್ನ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನೀಡಿದ್ದ 202 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು RCB ಇನ್ನೂ 4.2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಲುಪಿತು. ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ತಂಡದ ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಲಭ್ಯತೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡೇತ್ತಿ ಹೋದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಪೈನ್ ಎಸೆದ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸೋ ಮೂಲಕ SRH ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಸ್ಕೋರ್ 75 ರನ್ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ Catches win matches ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 29 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ತಪ್ಪು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಪಡೆದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ನಾಲ್ಕು ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೆಲವು ಬೈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
