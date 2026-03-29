  RCB ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಸೋತು ಹೋಯ್ತಾ.. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಸೋಲಿಗೆ 5 ಕಾರಣ..!

RCB ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಸೋತು ಹೋಯ್ತಾ.. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಸೋಲಿಗೆ 5 ಕಾರಣ..!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಬೌಲರ್‌ಗೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:29 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು
  • ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಪಟ್‌ ಅಂತ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌

Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೌತಿಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಬಂದ್..!
camera icon4
Iran US War 2026
Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೌತಿಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಬಂದ್..!
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
camera icon7
Mosquito bite
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
MI vs KKR : ರೋಹಿತ್‌ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ..!
camera icon6
Rohit Sharma
MI vs KKR : ರೋಹಿತ್‌ ಕೇವಲ 11 ರನ್‌ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ..!
ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ.. ಇದು ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
camera icon5
Buddymoon
ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ.. ಇದು ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
RCB ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಸೋತು ಹೋಯ್ತಾ.. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಸೋಲಿಗೆ 5 ಕಾರಣ..!

5 reasons for Sunrisers Hyderabad defeat: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ತನ್ನ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನೀಡಿದ್ದ 202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು RCB ಇನ್ನೂ 4.2 ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಲುಪಿತು. ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ತಂಡದ ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಲಭ್ಯತೆ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 

ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡೇತ್ತಿ ಹೋದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಪೈನ್ ಎಸೆದ 4ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸೋ ಮೂಲಕ SRH ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಸ್ಕೋರ್ 75 ರನ್‌ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ Catches win matches ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 29 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ತಪ್ಪು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಲೈಫ್‌ ಪಡೆದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಶಿಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 12ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ನಾಲ್ಕು ವೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಆ ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 22 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೆಲವು ಬೈ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಗೆಲುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್..!

ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಔಟ್‌..!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026SRH vs RCBSunrisers Hyderabad lossRCB victoryVirat Kohli

