ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

Asia Cup 2025 Indian Origin Players: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:35 AM IST
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ
    • ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ
    • 5 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದವರು

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

Asia Cup 2025 Indian Origin Players: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತಿರುವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದವರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚರ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಂ ಶುರು; ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಇವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಓಮನ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ, ಆದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುಎಇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್. ಇವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖಾನೆವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿಯಾನ್ ಚನ್ನುದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾಸಿನ್ ಮುರ್ತಾಜಾ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸದ್ದು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕ ಚರಿತ್ ಅಸ್ಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಯಕ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

