  • 85 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 546 ರನ್‌ಗಳು: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!!

85 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 546 ರನ್‌ಗಳು: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 330 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 546 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:10 PM IST
  • ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 546 ರನ್‌ಗಳ ಮಹಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ
  • 85 ಬೌಂಡರಿ & 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ
  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಜೂನಿಯರ್ NTRಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
camera icon6
Junior NTR
ಜೂನಿಯರ್ NTRಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
ಅದ್ಧೂರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ ರಿವೀಲ್‌
camera icon6
Namratha Gowda Birthday
ಅದ್ಧೂರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ ರಿವೀಲ್‌
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
camera icon9
vijay sangeetha divorce
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ &#039;ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026&#039; ಕಿರೀಟ!
camera icon6
Miss India 2026
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
85 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 546 ರನ್‌ಗಳು: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ!!

Prithvi Shaw 546 runs record: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, “ಇದು ನಿಜವೇ?” ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ. ಅಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಆಟಗಾರ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ‌

2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 330 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 546 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 85 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:

* 330 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 546 ರನ್
* 85 ಬೌಂಡರಿಗಳು 
* 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು 
* ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್..!

ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್!

ರಿಜ್ವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವರು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಶತಕದಾಟವು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ರಿಜ್ವಿ ಶಾಲಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 115.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 991 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 92 ರನ್‌ ಮತ್ತು 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 140 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಿಜ್ವಿ ಶಾಲಾ ತಂಡವು 759 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು

ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬಂದವು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಟಗಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.  

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಗಾಡ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಟಾಕ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಟೌನ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ʼಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ʼ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಶಾ, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಅವರು ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಅವರ ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಮೋದಿ!

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷವೇಅ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವ ಅವರು 339 ರನ್ (ಒಂದು ಶತಕ) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 79 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವ ಅವರು, 1892 ರನ್ ಗಳಿಸಿದದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಗೂ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾರಾ? 546 ರನ್‌ಗಳ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

