ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 207 ರನ್‌ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪರಾಗ್‌ನ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು.

13ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ಐದು ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಮಿಡ್‌ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್‌ನ ನಂತರ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಗಿಸಿ 32 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರು ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಾಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

Riyan Parag got trolled during IPL 2024, when he said, he can hit 4 consecutive sixes in an over 🧐

And today, Riyan Parag smashed 6 sixes in 6 balls and becomes the first batter in IPL history to do so 👏🏻 pic.twitter.com/46KHExDYjH

