CSK ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ಡಿಜಿಟ್‌ಗೆ ಔಟ್‌.. IPL ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ!

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೂ ಚೆನ್ನೈನ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:30 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ
  • ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಆಟಗಾರ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ..?
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಧೋನಿ ಆಗಮಿಸುವುದು ಇನ್ನು ತಡವಾಗುತ್ತೆ

7 CSK batters out in single digits against RR: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಗತಿ ಇಂದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಧೂಳೀಪಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಶರವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಆಟಗಾರರು ಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಂತೆ ಪಟಪಟ ಉದುರಿ ಹೋದರು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಏಳು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಸಿಂಗಲ್‌ ಡಿಜಿಟ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ 6 ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ 6 ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಅದರು. ಸಂಜು ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್‌ 2, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶಿವಂ ದುಬೆ 6, ನೂರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ 1 ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಹೆನ್ರಿ 5 ರನ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು. 

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟದೇ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನವೇ ಸರಿ. 19.4 ಓವರ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 128 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ ಅನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

