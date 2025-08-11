ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಧೀರ... ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಈತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,416 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ

India's Richest Cricketer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್:
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಡಾಸ್, ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ 'ಟ್ರೂ ಬ್ಲೂ' ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 1,416 ಕೋಟಿ ರೂ. (170 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ:
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ರತಿಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆಯು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀಬಾಕ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಟಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ಎಫ್ಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಫಿಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರಪಳಿಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು 917 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಮಾ, ಆಡಿ, ಎಂಆರ್ಎಫ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಿಸೆಲ್ ಜಿಮ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು WROGN ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು 834 ಕೋಟಿ ರೂ. (100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ:
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಪ್ಸಿ, ಪೂಮಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 667 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್:
ತಮ್ಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಡಿಡಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 334 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್:
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಮಾ, ಪೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟಲ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್ 'ಯೂವೀಕ್ಯಾನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 292 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 74 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 262 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.