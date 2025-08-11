English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಧೀರ... ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಈತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,416 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ

India's Richest Cricketer: ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:13 PM IST
    • ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
    • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

Trending Photos

ಕೇತು-ಶುಕ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
camera icon4
Venus Ketu
ಕೇತು-ಶುಕ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
camera icon5
Sun Transit In Leo
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕೊನೆಗೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ, ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತಸ
camera icon6
Gold price
ಕೊನೆಗೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ, ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತಸ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಧೀರ... ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಈತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,416 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ

India's Richest Cricketer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಡೆಡ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ.. ಅಪಾಯದಿಂದ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆದ ಬಾಲಕ  

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: 
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಡಾಸ್, ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ 'ಟ್ರೂ ಬ್ಲೂ' ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 1,416 ಕೋಟಿ ರೂ. (170 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ:
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ರತಿಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಗಳಿಕೆಯು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀಬಾಕ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಟಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ಎಫ್‌ಸಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ಫಿಟ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸರಪಳಿಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು 917 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಮಾ, ಆಡಿ, ಎಂಆರ್‌ಎಫ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಿಸೆಲ್ ಜಿಮ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು WROGN ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು 834 ಕೋಟಿ ರೂ. (100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ: 
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಪ್ಸಿ, ಪೂಮಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 667 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್:
ತಮ್ಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಡಿಡಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 334 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್:
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಮಾ, ಪೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಿವಿಟಲ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಫಂಡ್ 'ಯೂವೀಕ್ಯಾನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 292 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ರಾಜಯೋಗ... 500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ: ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಯೋಗ್ಯಕಾಲ

ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 74 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 262 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

 

India's Richest Cricketerwho is India's Richest Cricketer in hindiwho is India's Richest Cricketer in kannada

Trending News