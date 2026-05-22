ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ವರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮುಂದೆ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನೀಡಿರುವ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೌಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಬೌಲರ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
2. 100 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 8 ರನ್ಗಳು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದರೆ 6 ರನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಿಕ್ಸರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6 ರನ್ಗಳ ಬದಲು 8 ರನ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಟದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
3. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು 3 ಅಂಕ
ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ 15-16 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರೆ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 40 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಬದಲು 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.