Highest Team Score: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ (Scorpions CC) ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 822 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 794 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರತೊಡಗಿತು. ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು.
ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಶತಕಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 822 ರನ್ಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ ಪರ ಟಕುಂಡ ಮಡೆಂಬೊ 143 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದ 302, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮುಟೆಂಡೆ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದ 203, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಜಯಾ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬೌಂಡರಿ ಅಜೇಯ 110 ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಯೋ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರು. 822 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೊಬ್ಬರಂತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ತಂಡ ಕೇವಲ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ ಸಿಸಿ 794 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 300 ಅಥವಾ 400 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸಿಡಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಇದನ್ನ ʼವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸ್ಕೋರ್ʼ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ 822 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ 794 ರನ್ಗಳ ಅಂತದ ಜಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.