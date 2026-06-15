ಕೈರೋ: 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 23 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರ ಮೇಲಿವೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಲಾಹ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರು ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನೂಕಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಾಹ್, ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಕಠಿಣ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಆ ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಸಲಾಹ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಚರಿ:
2017 ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲಾಹ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲಬ್ಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಂಟಾ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೈರೋದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅರಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್' ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕುವರೆ ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿತ್ತು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ತರಬೇತಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಲಾಹ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಅಥವಾ 2:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 113 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್, ಈ ಬಾರಿಯ 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇವರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.