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ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, 10 ಬಸ್ಸುಗಳ ಅಲೆದಾಟ: ಈ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರು ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನೂಕಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:45 PM IST
ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, 10 ಬಸ್ಸುಗಳ ಅಲೆದಾಟ: ಈ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ, 10 ಬಸ್ಸುಗಳ ಅಲೆದಾಟ: ಈ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!
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